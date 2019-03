Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: 188 Geschwindigkeitsübertretungen in Autobahnbaustelle - Autofahrer mit 192 bei zulässigen 100 km/h gestoppt

Neustadt- Glewe/ Stolpe (ots)

Bei einer sechsstündigen Geschwindigkeitskontrolle in einer Baustelle auf der BAB 24 bei Neustadt- Glewe hat die Polizei am Dienstag mehrere Geschwindigkeitsverstöße registrieren müssen. Von 3.066 gemessenen Fahrzeugen überschritten 188 Fahrzeugführer die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h. Davon waren 10 Kraftfahrer schneller als 140 km/h. Sie müssen jetzt mit einem Fahrverbot rechnen. Schnellster war ein holländischer Autofahrer, der mit 192 km/h die Messstelle der Polizei passierte. Die Polizei hat den 49-jährigen Fahrer eines Geländewagens kurze Zeit später aus dem Verkehr gewunken. Er muss jetzt mit einem Bußgeld in Höhe von 1.200 Euro rechnen. Beamte des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Stolpe hatten zwischen 07 und 13 Uhr nahe der Anschlussstelle Neustadt- Glewe in Fahrtrichtung Berlin die Geschwindigkeit kontrolliert.

