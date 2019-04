Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Golf entwendet - 28.000 Euro Schaden

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Heinrich-Heine-Straße 05.04.2019, 21.25 - 07.04.2019, 13.20 Uhr

Einen grünen VW Golf 7 haben Unbekannte zwischen Freitagabend und Sonntagmittag von dem Hof einer Schule an der Heinrich-Heine-Straße, Ecke Lessingstraße entwendet. Der 41 Jahre alte Besitzer hatte sein Fahrzeug dort am Freitagabend gegen 21.25 Uhr ordnungsgemäß verschlossen abgestellt. Als er am Sonntagmittag gegen 13.20 Uhr seinen Wagen wieder benutzen wollte, war dieser verschwunden. Durch den Diebstahl ist dem Eigentümer ein Schaden von 28.000 Euro entstanden. Die Polizei hofft darauf, dass Anwohnern verdächtige Personen aufgefallen sind und bittet um Hinweise an die Ermittler es 2. Fachkommissariats bei der Polizei Wolfsburg, Rufnummer 05361/4646-0.

