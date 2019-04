POL-WOB: Versuchter Wohnungseinbruch in Westhagen

Polizei Wolfsburg

Zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung kam es in Westhagen am Freitag, den 05. April zwischen 11:50 Uhr und 15:40 Uhr. Als die Mieterin in das 4. Obergeschoss ihrer im Stralsunder Ring gelegenen Wohnung zurückkehrte, musste sie feststellen, dass sich ihr Türschloss nicht mehr zum Öffnen funktionierte. Unbekannte müssen demnach im Schloss manipuliert haben. Konkrete Hinweise auf einen Täter, gibt es bislang nicht.

