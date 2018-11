POL-S: Einbruch in Autowerkstatt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Samstag (17.11.2018) und Montag (19.11.2018) in eine Autowerkstatt an der Ziegelbrennerstraße eingebrochen und haben unter anderem ein Fahrzeug im Wert von 8.000 Euro gestohlen. Die Täter brachen die Eingangstür auf und stahlen die Fahrzeugschlüssel mitsamt den dazugehörigen Papieren und den im Werkstatthof stehenden 1er BMW, an dem keine Kennzeichen angebracht waren. Aus einem weiteren aufgebrochenen Werkstattraum stahlen die Täter Werkzeugkästen im Wert von über 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer +4971189903600 entgegen.

