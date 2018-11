POL-S: Spielhalle überfallen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Montagabend (19.11.2018) eine Spielhalle an der Königstraße überfallen und mehrere Hundert Euro Bargeld erbeutet. Der Unbekannte betrat gegen 20.20 Uhr die Spielhalle, bedrohte die alleine anwesende 23-jährige Beschäftigte mit einem Messer und forderte Bargeld. Die Frau händigte ihm Geld aus, das er in einer mitgeführten schwarzen Tasche verstaute. Anschließend flüchtete er über den "Hirschbuckel" Richtung Breite Straße und anschließend nach links Richtung Königstraße. Die Beschäftigte schätzte das Alter des Täters auf etwa 27 Jahre, er war mit zirka 185 bis 200 Zentimetern auffallend groß. Er hatte eine sehr schlanke Statur, blonde Haare und ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Bekleidet war der Unbekannte mit einer grauen Jogginghose, einer Kapuzenjacke und hellen Schuhen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

