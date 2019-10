Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Wohnungseinbruch

Heinsberg-Straeten (ots)

Einbrecher hebelten eine Tür auf, um in ein Wohnhaus an der Waldhufenstraße einzudringen. Sie entwendeten Schmuck und flüchteten unerkannt. Die Tat ereignete sich am Sonntag (27. Oktober), zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell