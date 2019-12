Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pkw kommt von Straße ab und prallt gegen einen Baum

Steyerberg (ots)

Voigtei (ZIE) Am Freitag, 13. Dezember 2019, 19.55h, kam es im Steyerberger Ortsteil Voigtei zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr ein 42jähriger Mann aus Steyerberg mit einem Pkw die Landesstraße 349 in Voigtei in Richtung Kirchdorf. Aus bislang unbekannter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet dort in den Grünstreifen. Nach etwa 30m Fahrt in diesem, prallte der Pkw frontal gegen einen Straßenbaum und kam zum Stillstand. Der Steyerberger wurde leicht verletzt und konnte nach erster ärztlicher Behandlung am Unfallort entlassen werden. Am Pkw entstand Sachschaden ebenso wie am Straßenbaum. Der Gesamtschaden wird auf etwa 8000 Euro geschätzt. Weitere Ermittlungen werden durch die Polizei Stolzenau geführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Stolzenau

Sandbrink 2

31592 Stolzenau

Telefon: 05761/92060

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell