Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Diebstahl eines hochwertigen Kraftfahrzeugs

Auetal (ots)

(ttu) Am 13.12.2019 kam es im Auetal, Ortsteil Rehren, in dem Zeitraum von 00:00 Uhr bis 06:30 Uhr zum Diebstahl eines hochwertigen Kraftfahrzeugs der Marke Volkswagen. Personen, die in dem oben genannten Zeitraum tatrelevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Rinteln in Verbindung zu setzen.

