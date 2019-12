Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg- E-Bikerin angefahren und geflüchtet

Nienburg (ots)

(BER)Am Montagmorgen, 16.12.2019, gegen 10.45 Uhr, befuhr eine 61-jährige Nienburgerin mit ihrem E-Bike die Marienstraße. In Höhe der Einmündung in die Friedrichstraße wurde sie von einem hier abbiegenden Pkw-Fahrer angefahren und stürzte. Bei dem Sturz verletzte sich die Frau und musste ärztlich behandelt werden. Der Fahrer des verursachenden Fahrzeuges flüchtet von der Unfallstelle, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Nach ersten Ermittlungsergebnissen der Polizei handelte es sich bei dem flüchtigen Pkw um einen Ford mit Verdener Kennzeichen. Die Polizei bittet weitere Zeugen des Vorfalles, sich unter Tel: 05021/97780 in der Dienststelle zu melden.

