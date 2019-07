Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Unfallverursacher flüchtet auf Autobahn; Bietigheim-Bissingen: Pkw übersieht Roller

Ludwigsburg (ots)

Möglingen: Unfallverursacher flüchtet auf Autobahn

Die Verkehrspolizeidirektion, Telefon: 0711/68690, ermittelt derzeit gegen einen noch unbekannten Fahrzeuglenker, der am Montag, gegen 12.40 Uhr auf der A81 zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Nord und -Süd nach einem Verkehrsunfall geflüchtet ist. Ein 22-jähriger Fiat-Fahrer befuhr den linken Fahrstreifen der A81. Ein Opel, der wenige Meter vor ihm auf dem mittleren Fahrstreifen fuhr, scherte unvermittelt auf den linken Fahrstreifen aus. Der 22-Jährige muss daraufhin stark abbremsen und nach links ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Hierbei kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Der unbekannte Opel-Fahrer setzte seine Fahrt ohne Anzuhalten fort. Die Insassen des Fiat wurden beide leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 7.000 Euro. Die Feuerwehr Möglingen war mit zwei Fahrzeugen und 6 Einsatzkräften vor Ort, die Feuerwehr Asperg mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften.

Bietigheim-Bissingen: Pkw übersieht Roller

Als eine 20-jährige VW-Fahrerin am Montag, gegen 20.00 Uhr in der Sucystraße vom Fahrbahnrand anfahren wollte, achtete sie nicht auf den von hinten heranfahrenden Roller eines 52-Jährigen. Der Rollerfahrer bremste, stürzte dabei und zog sich leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus versorgt wurden. Der Schaden am Roller beläuft sich auf ungefähr 1.000 Euro.

