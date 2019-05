Polizei Paderborn

POL-PB: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Delbrück (ots)

(khp) Zwischen Samstagabend und Sonntagmittag verursachte ein unbekannter Täter einen Verkehrsunfall und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Am Samstag, um 18.30 Uhr, parkte eine Frau ihren schwarzen Ford Kuga an der Wittmundstraße auf einer Schotterfläche vor einem unbebauten Grundstück. Um 15.20 Uhr am Sonntag stellte die Besitzerin Beschädigungen an der Fahrzeugseite fest. Ein vermutlich rotes Auto muss gegen den SUV gefahren sein. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 05251/3060.

