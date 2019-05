Polizei Paderborn

POL-PB: Autofahrerin bei Alleinunfall leicht verletzt

Altenbeken (ots)

(ob) Leichte Verletzungen erlitt eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall in Altenbeken-Schwaney am Samstagabernd. Gegen 20 Uhr befuhr die 53 Jahre alte Frau mit einem Ford KA die Paderborner Straße aus Richtung Westtorstraße kommend in Fahrtrichtung Brokstraße. Ausgangs einer Linkskurve kam sie aus nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine dort befindliche Grundstücksmauer. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu, konnte aber nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen.

