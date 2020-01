Polizei Wuppertal

POL-W: W- Zusammenstoß zwischen Fußgängerin und Radfahrer

Wuppertal (ots)

Am Samstagvormittag (25.01., 11:10 Uhr) ereignete sich auf der Brucher Straße in Wuppertal-Vohwinkel ein Unfall zwischen einer Fußgängerin und einem Radfahrer. Der 47-jährige Zweiradfahrer befuhr die Brucher Straße bergab in Richtung Kaiserstraße. In Höhe der Hausnummer 3 trat eine 89-jährige Wuppertalerin zwischen zwei geparkten Fahrzeugen auf die Straße. Beide Verkehrsteilnehmer kollidierten und kamen zu Fall. Die Fußgängerin erlitt hierbei schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Radfahrer blieb unverletzt. (weit)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell