Polizei Wuppertal

POL-W: W- Drei Verletzte durch Frontalzusammenstoß

Wuppertal (ots)

Auf der Beyenburger Straße in Wuppertal kam es gestern (23.01., 18:00 Uhr) zu einem Unfall mit mehreren Verletzten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlor der 79-jährige Fahrer eines VW die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr auf die Spur des Gegenverkehrs. Hier befand sich zu diesem Zeitpunkt eine 67-jährige Frau aus Ennepetal mit ihrem VW. Beide Fahrzeuge kollidierten frontal miteinander. Eine 56-jährige Renault-Fahrerin konnte den beiden verunfallten Autos nicht mehr ausweichen und fuhr in die Unfallstelle. Alle der Insassen erlitten Verletzungen, die einen Transport in umliegende Krankenhäuser nötig machten. Die stark beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Beyenburger Straße konnte nach zwei stündiger Sperrung wieder freigegeben werden. Die Beamten schätzen den entstandenen Sachschaden auf ungefähr 30.000 Euro. (weit)

