Polizei Wuppertal

POL-W: SG Schwerverletzte Frau in Bus nach Verkehrsunfall

Wuppertal (ots)

Gestern (22.01.2020), gegen 18:10 Uhr, ereignete sich in Solingen ein Verkehrsunfall, bei dem sich eine Frau schwer verletzte. Der 51-jährige Fahrer eines Linienbusses musste sein Fahrzeug verkehrsbedingt an der Schlagbaumer Straße stark abbremsen. Dabei kam eine 65-jährige in dem Bus zu Fall. Sie zog sich eine schwere Verletzung zu und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. (sw)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell