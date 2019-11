Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Haseldorf

Schornsteinbrand durch Vogelnest verursacht

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwochnachmittag, den 7. November, rückten die Feuerwehr und die Polizei wegen starker Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus in der Straße Kamperrege aus. Ursache des Schornsteinbrandes war ein Vogel, der sein Nest im Schornstein gebaut hatte. Die Feuerwehr konnte das Feuer unter Kontrolle bringen und entfernte anschließend das Nest. Die Anwohnerin nahm keinen Schaden, zur Höhe des Sachschadens an Haus können bisher keine Angaben gemacht werden. Die Straße musste während des Einsatzes von 15:00 bis 16:10 Uhr gesperrt werden.

