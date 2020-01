Polizei Wuppertal

POL-W: SG- Alkoholisierter Fahrer geriet in den Gegenverkehr

Wuppertal (ots)

Gestern Mittag (23.01.2020, 14:00 Uhr) stießen zwei Fahrzeuge auf der Straße Verlach zwischen Hilden und Solingen zusammen. Eine 52-jährige Fahrerin war mit ihrem VW in Richtung Solingen unterwegs. In Höhe der Einmündung zur Raststätte "Ohligser Heide" geriet der Audi eines 36-Jährigen in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem VW der Solingerin. Der Rettungsdienst brachte beide Beteiligten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Dem Fahrer des Audis musste eine Blutprobe entnommen werden, da er im Verdacht steht unter Alkoholeinfluss gefahren zu sein. Der Gesamtschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. (weit)

