Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Sontheim - Hoher Schaden bei Unfall

Bei Sontheim stießen am Montag zwei Autos zusammen. Einer der Fahrer hatte nicht aufgepasst.

Ulm (ots)

Der 83-Jährige kam mit seinem Skoda von Sontheim die Hermaringer Straße entlang. Er wollte gegen 10.30 Uhr nach links in die B492, um in Richtung Giengen weiterzufahren. Dabei passte der Senior nicht auf. Er missachtete die Vorfahrt eines Opel. Der rammte in die Seite des Skoda. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 8.000 Euro. Sie ermittelt jetzt gegen den Senior. Er sieht einer Anzeige entgegen. Die Vorfahrt nicht zu beachten ist eine der häufigsten Ursachen schwerer Unfälle, meldet die Polizei. Diese Unachtsamkeit sei häufig auf Eile zurückzuführen. Dabei sei Eile im Straßenverkehr fehl am Platz. Denn wer in einen Unfall verwickelt ist, verliert viel Zeit, im schlimmsten Fall sein Leben. Deshalb mahnt die Polizei, sich mehr Zeit zu nehmen und lieber eine Minute später anzukommen als gar nicht.

