POL-UL: (HDH) Heidenheim - Zeugen handeln richtig

Hinweise zu einer Unfallflucht erhielt die Polizei am Montag in Heidenheim von Zeugen.

Die Zeugen hatten gegen 12 Uhr beobachtet, wie eine Frau mit ihrem Ford in der Bergstraße wegfahren wollte. Beim Ausparken streifte der Wagen die Fassade eines Geschäfts. Deshalb entstand dort ein Schaden von rund 5.000 Euro. Die Autofahrerin kümmerte sich nicht darum. Sie fuhr einfach weg. Die Zeugen aber kümmerten sich: Sie merkten sich das Kennzeichen am Ford und verständigten die Polizei. Die muss jetzt nur noch ermitteln, wer zur Unfallzeit am Steuer saß. Die Frau erwartet eine Strafanzeige und die Rechnung für die Reparatur am Haus.

Das Verhalten der Zeugen lobt die Polizei. Sie hätten überlegt gehandelt und so Verantwortung übernommen. "Tu was" heißt eine Aktion der Polizei, die Zeugen ermutigt, richtig zu handeln. Weitere Informationen dazu gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

