POL-UL: (UL) Schelklingen - Fußgängerin schwer verletzt

Am Montag erlitt eine 84-Jährige schwere Verletzungen bei einem Unfall in Schelklingen.

Kurz nach 17 Uhr fuhr eine 19-Jährige mit ihrem Kia in der Bahnhofstraße in Richtung Hausen. Eine 84-Jährige überquerte die Straße. Sie kam von links und ging zwischen verkehrsbedingt wartenden Fahrzeugen auf der Gegenfahrbahn hindurch. Die 19-Jährige leitete eine Vollbremsung ein. Einen Zusammenstoß konnte sie nicht mehr verhindern. Der Kia erfasste die Fußgängerin. Durch den Zusammenprall schleuderte die Frau auf die Fahrbahn. Sie erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 6.000 Euro.

