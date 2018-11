POL-E: Essen/Oberhausen/Bochum: Schlag gegen Trickbetrüger - Polizei nimmt zwei "falsche Polizisten" fest

Essen (ots) - E.-Freisenbruch/OB/BO: Die Polizei nahm am frühen Donnerstagmorgen (22. November) zwei mutmaßliche Trickbetrüger fest, die sich als "falsche Polizisten" ausgaben und Bargeld erbeuteten. Gegen 7 Uhr gelang den Ermittlern des Kriminalkommissariats 31 unter der Leitung von Kriminalhauptkommissar Alfons Lammerding der Schlag gegen Trickbetrüger. Die beiden 21- Jährigen stehen im Verdacht, Trickbetrügereien im großen Stil begangen zu haben- vermutlich können die Beamten den jungen Männern mehrere Taten aus Oberhausen und Bochum nachweisen. In einem Fall in Oberhausen hat ein angeblicher Kriminalkommissar "Herr Bach" im Oktober eine Seniorin angerufen und ihr vorgegaukelt, dass in ihrer Bank eingebrochen worden sei und der Verdacht bestünde, dass auch Bargeld der Dame getauscht wurde. Anschließend fragte der Betrüger nach Schließfächer, Kontodaten und Guthaben. Nachdem die Dame nichts ahnend die Fragen beantwortet hatte, äußerte der "Kriminalkommissar", dass sie ihr Geld aus dem Schließfach nicht weitergeben dürfte, sondern es sofort abholen solle. Ein "Beamter" würde im Laufe des Tages zur Wohnanschrift kommen und das Geld abholen, angeblich um es zu überprüfen. Die Seniorin kam dieser Aufforderung nach. Am gleichen Abend klingelte der Betrüger an der Tür der Oberhausenerin und nahm die hohe Bargeldsumme entgegen. Dies ist wieder eine der Maschen der Trickbetrüger. Echte Polizisten erfragen niemals ihr Guthaben oder persönliche Daten am Telefon, warnt die Kriminalpolizei. Durch intensive Ermittlungen konnte die Essener Kriminalpolizei die beiden Tatverdächtigen identifizieren. Einer der Beschuldigten holte zur genannten Zeit die Beute bei der Seniorin ab. Die Staatsanwaltschaft Duisburg beantragte für die Tatverdächtigen Haftbefehle. Heute Morgen konnten die Haftbefehle in Freisenbruch vollstreckt werden. Den Beamten gelang somit ein weiterer Schlag gegen den täglichen Fall des Trickbetrugs. Die Ermittlungen dauern an. /JH

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell