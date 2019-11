Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht in der Villenstraße

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Donnerstag den 21.11.2019 wurde in der Zeit von 13:25 Uhr bis 14:50 Uhr in der Villenstraße ein schwarzer Mercedes beschädigt. Ein unbekanntes Fahrzeug streifte den am rechten Fahrbahnrand geparkten Wagen und beschädigte diesen am Aussenspiegel, Kotflügel und Fronttür. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Der Sachschaden wird mit ca. 2000 Euro angegeben.

