Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall - Sperrung der L520 zwischen Gerolsheim und Großkarlbach

Grünstadt (ots)

Glück hatte am heutigen Abend gegen 17:30 Uhr eine 48- Jährige aus Großkarlbach, welche sich bei ihrem Verkehrsunfall nur leicht verletzte. Die Frau befuhr mit ihrem Pkw die L520 von Gerolsheim kommend in Fahrtrichtung Großkarlbach, als sie aus Unachtsamkeit bei gleichzeitig nicht angepasster Geschwindigkeit auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn abkam, hier ca. 20 Meter über eine Wiese fuhr, letztlich über einen ca. 90 Zentimeter tiefen Graben flog und dahinter zum Stehen kam. Zuvor hatte die Großkarlbacherin schon Glück, dass sie keinen am Fahrbahnrand befindlichen Baum einer Allee touchierte. Die Frau befand sich alleine im Pkw und wurde später zu weiteren Untersuchungen durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Während der Unfallaufnahme und den abschließenden Bergungsmaßnahmen durch einen Abschleppdienst wurde die L520 durch die Feuerwehr für eine Stunde komplett gesperrt.

