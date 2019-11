Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Drogeneinfluss Fahrzeug geführt

Am 20.11.2019 gegen 23:00 Uhr wurde in der Landauer Straße ein 19-jähriger Autofahrer kontrolliert, nachdem er sein Fahrzeug direkt vor der Kontrollstelle parkte, in der Hoffnung, nicht kontrolliert zu werden. Der 19-Jährige zeigte drogentypische Verhaltensweisen. Ein Drogen-Vortest reagierte positiv auf THC weshalb der Heranwachsende eine Blutprobe abgeben musste. Da der 19-Jährige in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal wegen Drogen am Steuer auffällig wurde, muss er mit drei Monaten Fahrverbot, 1000 Euro Bußgeld und zwei Punkten in Flensburg rechnen.

