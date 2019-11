FW-Stolberg: Gemeldeter Dachstuhlbrand

Feuerwehr Stolberg

Zu einem Dachstuhlbrand wurden am Samstagnachmittag um 15.18 Uhr die Einsatzkräfte der Feuerwache, des 4. Löschzuges (Löschgruppen Mausbach, Vicht und Zweifall)und der Löschgruppe Breinig nach Vicht in die Eifelstraße alarmiert. Ein unter Atemschutz vorgehender Trupp stellte schnell die Ursache für die starke Rauchentwicklung fest - angebranntes Essen. Da ein Hausbewohner den Rauchgasen ausgesetzt war, wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Das Mehrfamilienhaus wurde mit einem Hochdrucklüfter belüftet. Nach einer knappen Stunde war der Einsatz beendet.

