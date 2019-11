Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Lkw-Kontrolle in Bad Dürkheim Wurstmarktparkplatz

Bad Dürkheim (ots)

Am Mittwoch, 20.11.19, 09.00 - 14.00 Uhr, führte ein Team der Zentralen Verkehrsdienste mit der Kontrollgruppe der Polizeidirektion Neustadt in Bad Dürkheim auf dem Wurstmarktplatz eine Schwerverkehrskontrolle durch. Drei von sieben kontrollierten Fahrzeugeinheiten mussten wegen technischer Mängel beanstandet werden. Ein Lkw hatte so gravierende Mängel, dass die Weiterfahrt untersagt wurde. Er wurde bis zur nächsten Lkw-Werkstatt begleitet.

