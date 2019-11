Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Einbruch in Waldgaststätte

Bad Dürkheim (ots)

Bisher unbekannte Täter gelangten in der Nacht zum 20.11.19 über das Vordach einer Waldgaststätte im Jägertal an ein Fenster, öffneten dieses auf bisher nicht bekannte Art und Weise und gelangten durch dieses in die Gaststätte. Dort durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten inklusive dem Kühlhaus. Letztendlich entwendeten sie Münzgeld aus zwei Sparschweinen, ein Fotoapparat und ein Buch. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

