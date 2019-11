Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Laubbläser gestohlen

Bad Dürkheim (ots)

Am Morgen des 20.11.19, gegen 08:30 Uhr stellte der Hausmeister des Anwesen Gerberstraße 19 a - c einen Eimer, Schaufel und einen roten Laubbläser an dem Anwesen ab. Gegen 09:00 Uhr begab es sich kurz in sein Büro. Nach seiner Rückkehr musste er feststellen, dass der rote Laubbläser, Marke Honda gestohlen worden war. Der Laubbläser hat einen Wert von ca. 400,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim.@polizei.rlp.de

SB: Peter Strube-Vogt, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell