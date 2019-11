Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wachenheim - Unfall an Kreuzung - Zeugen gesucht !

Wachenheim (ots)

Am 18.11.19, gegen 18:20 Uhr kam es an der durch Lichtzeichen geregelten Kreuzung Weinstraße/ Friedelsheimer Straße zu einem Unfall. Ein 85-jähriger Fahrer eines Pkw, Opel Astra Kombi befuhr die Weinstraße in Richtung Forst. An der Kreuzung Weinstraße/ Friedelsheimer Straße stieß er mit einer 40-jährigen Pkw-Fahrerin zusammen, die mit einem grünen Ford Galaxy von der Friedelsheimer Straße in die Kreuzung eingefahren war. Es ist derzeit unklar, wer das "Rotlicht" der Lichtzeichenanlage missachtet hat. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 4.000,- Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise, insbesondere zur Schaltung der Lichtzeichenanlage (Rotlicht / Grünlicht) machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen

