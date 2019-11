Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Vorfahrtsmissachtung führt zu Verkehrsunfall

Kirchheim an der Weinstraße - B271 (ots)

Ca. 12.500EUR Sachschaden sowie drei leichtverletzte Personen war die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am 19.11.2019 um 07:30 Uhr auf der B271 zwischen Kirchheim an der Weinstraße und Dackenheim ereignet hat. Die 18-jährige Fahrerin eines VW Scirocco befuhr die B271 von Kirchheim an der Weinstraße kommend in Fahrtrichtung Dackenheim. An der dortigen Einmündung missachtete die Unfallverursacherin die Vorfahrt der von Dackenheim kommenden 66-jährigen Fahrerin eines Peugeot 308. Durch den Zusammenstoß gerieten die Fahrzeuge auf die Gegenfahrbahn, weshalb der 19-jährige Fahrer eines Peugeot 407, welcher die B271 in Richtung Dackenheim befuhr, ausweichen musste und eine im Grünstreifen befindliche Entwässerungsrinne touchierte. Die Unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die jeweiligen Fahrer wurden zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser verbracht.

