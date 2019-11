Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Diebstahl und Sachbeschädigung an Koppel

Haßloch (ots)

Zwischen Mittwoch 13.11.2016 und Samstag 16.11.2019 kam es an einer Koppel in der Nähe der Obermühle in Haßloch zu einem Diebstahl und einer Sachbeschädigung der Umzäunung. Zwei Holztore wurden beschädigt, indem die Pfosten abgesägt wurden und die Tore weg gedrückt wurden. Ein weiteres Holztor wurde komplett entwendet. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Haßloch (06324 / 9330 oder pihassloch@polizei.rlp.de)

