Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Gasaustritt in Neustadt-Mußbach

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Samstag, den 16.11.2019, wurde gegen 10:20 Uhr bei Baggerarbeiten auf einem Grundstück An der Eselshaut, eine Gasleitung beschädigt. Da durch das verursachte Leck geringe Mengen Gas austraten, musste die angrenzende Straße kurzzeitig gesperrt und ein angrenzendes Wohnhaus für kurze Zeit evakuiert werden. Durch die Feuerwehr Neustadt, sowie den örtlichen Energieversorger konnte das Leck schnell geschlossen werden, womit die Straße wieder frei gegeben und die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten.

