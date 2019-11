Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der L 516

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Samstag, den 16.11.2019, kam es um kurz nach 11:00 Uhr auf der L 516, zwischen Neustadt-Mußbach und Deidesheim, zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Eine 44 Jahre alte Mittelklassewagenfahrerin aus Dresden befuhr die L516 in Fahrtrichtung Deidesheim und bremste aufgrund fehlender Ortskenntnis am Ortsausgang Mußbach abrupt stark ab, weshalb eine hinter ihr fahrende 47-jährige Kompaktwagenfahrerin auf sie auffuhr. Durch den Verkehrsunfall war der Kompaktwagen nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. Gegen die Dresdnerin wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

