Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Taschendiebstahl Flohmarkt

Bad Dürkheim (ots)

Am Samstag, den 16.11.2019 hielt sich der 37-jährige Geschädigte aus Brandenburg (Spreewald) auf dem Flohmarkt an den Salinen in Bad Dürkheim auf. Durch unbekannte Täter wurde ihm dort gegen 08:00 Uhr die Geldbörse aus seiner Jackentasche entwendet. In der Geldbörse befanden sich neben Ausweispapieren auch ca. 25 Euro Bargeld. Hinweise auf tatverdächtige Personen liegen bislang nicht vor.

Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, setzen Sie sich bitte mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322-963 0 in Verbindung.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ



Weinstr. Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon: 06322 963-0

Telefax: 06322 963-120

pibadduerkheim@polizei.rlp.de



SB: Daniel Henrich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell