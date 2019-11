Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Versammlungen im Zusammenhang mit dem CDU-Landesparteitag in Neustadt an der Weinstraße

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am heutigen Samstag, den 16.11.2019, kam es zu zwei Versammlungen im Zusammenhang mit dem CDU-Landesparteitag im Saalbau in Neustadt an der Weinstraße. Hierbei wurde von einer der beiden Versammlungsgruppen ein Aufzug von Traktoren, beginnend im Neustadter Ortsteil Mußbach über die Straßen des Stadtgebietes bis hin zum Hambacher Schloss, geplant. Der Aufzug startete um 10:45 Uhr mit insgesamt 900 Fahrzeugen -dies waren deutlich mehr als erwartet- und erreichte gegen 14:30 Uhr in Gänze das Hambacher Schloss. Bei sonnigem Wetter verlief der Aufzug friedlich und weitestgehend planmäßig. Es kam jedoch auf Grund der Vielzahl der Traktoren zu Verkehrsbehinderungen im gesamten Stadtgebiet und den umliegenden Zufahrts- und Abfahrtsstrecken. Die Beeinträchtigungen stießen bei der überwiegenden Mehrheit der Verkehrsteilnehmer auf Akzeptanz, nur wenige zeigten sich diskussionsfreudig und unkooperativ. An der zweiten Versammlung nahmen 15 Personen teil, die sich während des Landesparteitages auf dem Vorplatz des Saalbaus aufhielten. Auch diese Versammlung verlief friedlich.

