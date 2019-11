Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheit im Straßenverkehr

Ruchheim (ots)

Am Sonntag, den 17.11.2019 gegen 01:30 Uhr kontrollierten die Beamten der Polizeiautobahnstation Ruchheim einen 72 Jahre alten Kraftfahrzeugführer auf der Bundesautobahn 650 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Schnell bemerkten die Ordnungshüter, dass der Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 0,77 Promille an. Zur Durchführung weiterer Maßnahmen musste der Fahrer die Beamten zur Polizeidienststelle begleiten. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

