Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Mit knapp 2,6 Promille am Steuer

Geeste (ots)

Die Polizei Meppen hat am Dienstagabend einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Gegen kurz nach 20.30 Uhr war die Streifenbesatzung an der Lingener Straße auf den Fahrer eines Audi aufmerksam geworden. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten bei dem 33-Jährigen einen Atemalkoholwert von 2,58 Promille fest. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besitzt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

