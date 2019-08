Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Einbruch in Wohnhaus

Bad Bentheim (ots)

Am Dienstagvormittag sind unbekannte Täter durch ein Fenster in ein Wohnhaus in der Straße Bankkamp eingedrungen. Die Täter entwendeten einen Fernseher aus dem Wohnzimmer. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer (05922)92000 entgegen.

