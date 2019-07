Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Triebfahrzeugführer bei Beziehungstat verletzt

München (ots)

Bei einer Beziehungsstreitigkeit wurde bereits am Montag (8. Juli) u.a. ein sich einmischender Triebfahrzeugführer einer S1 leicht verletzt.

Gegen 22:15 Uhr war es in einer S1 am Ostbahnhof aus unbekannter Ursache zu einer Streitigkeit zwischen Eheleuten gekommen. Dabei soll ein 27-jähriger Türke seine 23-jährige griechische Verlobte körperlich angegangen sein und ihr ins Gesicht geschlagen haben. Reisende drückten daraufhin die Notruftaste in der S-Bahn, woraufhin ein 47-jähriger Triebfahrzeugführer der S1 hinzukam. Unvermittelt soll der 27-Jährige dem DB-Mitarbeiter dann mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Dabei erlitt er eine blutende Nase und Rötungen am Auge. Zudem wurden die Brille und das Hemd des Triebfahrzeugführers beschädigt. Er brach seinen Dienst ab und begab sich in ärztliche Behandlung. Über die Verletzungen der Verlobten, und ob sie ebenfalls einen Arzt aufsuchte, ist nichts bekannt.

Bei der Durchsuchung des 27-jährigen Wohnsitzlosen in der Dienststelle am Ostbahnhof wurden vier Gramm Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,00 Promille. Gegen den 27-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Sachbeschädigung ermittelt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell