Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei Konstanz: Ergebnisse von Fahndungsmaßnahmen an der Deutsch-Schweizer Grenze

Konstanz (ots)

Im Rahmen der Binnengrenzfahndung an der Deutsch-Schweizer Grenze waren Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz in der vergangenen Woche lagebildabhängig wieder in grenzüberschreitenden Zügen im Einsatz. Ferner wurden auch Reisende in international verkehrenden Fernreisebussen überprüft.

In der Zeit 18. bis einschließlich 24. April 2019 beanzeigte die Konstanzer Bundespolizeiinspektion unter anderem 17 Personen wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise sowie drei wegen unerlaubten Aufenthaltes.

In vier Fällen wurden im genannten Zeitraum Ausschreibungen zur Festnahme festgestellt.

Darüber hinaus verzeichnete die Bundespolizei Konstanz auch mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.

