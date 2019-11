Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Dreister Dieb nutzt Leichtsinnigkeit aus

Neustadt/Weinstraße (ots)

Dem Täter nicht besonders schwer gemacht hat es eine Angestellte einer Praxis für Physiotherapie in der Neustadter Innenstadt, als sie am 15.11.19 ihre Handtasche unbeaufsichtigt in einem frei zugänglichen Raum der Praxis beließ. Der Täter nutzte kurz nach 16:00 Uhr die Gelegenheit, um den Geldbeutel aus der Tasche zu entnehmen und unerkannt zu entkommen. Die Polizei appelliert nochmals: Bitte achten Sie auf ihre Wertgegenstände und verstauen Sie sie sicher, ob am Arbeitsplatz, beim Stadtbummel, beim Einkauf oder auch bald auf dem Weihnachtsmarkt. Damit Sie -und nicht der Täter- das Geld entweder für sich oder für Ihre Liebsten zu Weihnachten einsetzen können.

