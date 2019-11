POL-PDNW: Nur irgendein Führerschein reicht nicht immer

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Da hätte sich eine 40-Jährige, die mittlerweile in Neustadt lebt, mal besser informieren sollen. Denn nun muss sie sich zwei Mal wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Was war passiert? Zunächst wurde die Dame im Bereich Karlsruhe geblitzt. Da sie offensichtlich nicht auf die Anschreiben der dortigen Bußgeldstelle reagiert hatte, wurde sie von der Polizei Neustadt vorgeladen und erschien zum Termin am gestrigen Tag mit ihrem Auto. Sie konnte zwar einen US-amerikanischen Führerschein vorweisen, lebt jedoch bereits seit mehr als sechs Monaten durchgehend in Deutschland. Bei fehlender Verlängerung des Nutzungsrechts der amerikanischen- und dem Nichtvorhandensein einer deutschen Fahrerlaubnis sind Fahrerlaubnisverordnung und Straßenverkehrsgesetz in einem solchen Fall eindeutig: Das ist unzulässig und strafbar.

