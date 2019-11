Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Steineroth - Fahrzeugbrand führt zu Verkehrsbehinderungen

Steineroth (ots)

Am Montagmorgen, den 04.11.2019, mussten sich Verkehrsteilnehmer auf der L 288 zwischen Steineroth und Betzdorf in Geduld üben. Ein Pkw war aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Die Feuerwehr Betzdorf, Dauersberg und Daaden waren im Einsatz. Die L 288 musste für die Dauer der Löscharbeiten komplett gesperrt werden. Dennoch brannte das Fahrzeug aus.

