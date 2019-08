Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Unfall mit Linienbus in Ehrenburg - Motorradfahrer bei Unfall in Bassum leicht verletzt ---

Diepholz (ots)

Ehrenburg - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Glück im Unglück hatte am heutigen frühen Morgen der Fahrer eines Linienbusses auf seiner Fahrt von Schweringhausen nach Rathlosen. Gegen kurz nach 06:00 Uhr in der Früh kam dem 39-jährigen Busfahrer aus Barnstorf in Höhe des Ortsteiles Lucht ein Fahrzeug entgegen. Dieses fuhr bei dichtem Nebel offenbar nicht weit genug rechts, so dass der Linienbus zu einem Ausweichmanöver gezwungen wurde. Hierbei geriet der Bus auf den aufgeweichten Seitenstreifen und kippte letztlich auf die Seite. Glücklicherweise befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Fahrgäste in dem Bus, auch der Busfahrer blieb unverletzt. Im Laufe des Vormittags soll der Bus durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit noch nicht gemacht werden. Die Polizei Sulingen hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu dem entgegenkommenden Fahrzeug machen können. Hinweise bitte an die Polizei Sulingen, Telefon 04271/9490.

Asendorf - Versuchter Einbruch

In dem Zeitraum vom 14.08.2019 bis zum 28.08.2019 versuchten unbekannte Täter in ein Versicherungsbüro im Altenfelder Weg einzubrechen. Mehrere Versuche scheiterten jedoch. Die Täter konnten nicht in das Gebäude eindringen. Die Täter verursachten Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Bassum - Unfall

Gegen 15.10 Uhr am gestrigen Donnerstag wurde bei einem Unfall in der Hindenburgstraße ein Motorradfahrer leicht verletzt. Eine Bassumer Pkw-Fahrerin wollte vom Parkplatz einer Arztpraxis auf die Hindenburgstraße einbiegen. Hierbei übersah sie den 54-jährigen Motorradfahrer aus Rheinböllen, der auf der Hindenburgstraße unterwegs war. Der Motorradfahrer stürzte bei dem Unfall und verletzte sich leicht.

Rückfragen bitte an:

Thomas Gissing

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell