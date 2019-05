PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Fahrradcodierungsaktion der Polizei in Oberursel am Montag, den 13.05.2019 10:00 Uhr - 16:00 Uhr

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Fahrradcodierung in Oberursel, Bahnhofsvorplatz, 13.05.2019, 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr,

(pa)Am Montag, den 13.05.2019, in der Zeit von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr, bietet die Polizei in Oberursel das kostenlose Codieren von Fahrrädern an. Die Codierung findet auf dem Bahnhofsvorplatz statt und kann ausschließlich nach vorheriger Terminvergabe erfolgen. Interessierte werden gebeten, einen Kaufbeleg oder Eigentumsnachweis für das Fahrrad mitzubringen. Das Codieren von Carbonrädern ist ausgeschlossen.

Bei der Codierung wird eine Individualnummer in den Rahmen des Fahrrades gefräst. Dieser Code kann der Polizei die Möglichkeit geben, nach dem Auffinden eines gestohlenen Rades den rechtmäßigen Besitzer ausfindig zu machen. Ein auf der Gravur angebrachter Aufkleber lässt schon von Weiten erkennen, dass das Rad codiert ist und soll damit Diebe abschrecken.

Termine werden von der Polizeistation Oberursel telefonisch unter der Rufnummer (06171) 6240 - 0 vergeben.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell