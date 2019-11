Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Bitzen - Brand eines Motorrades in einer Garage

Bitzen (ots)

Am Mittwoch, den 30.10.2019 kam es in der Straße Auf dem Hasenberg zu einem Brand in einer Garage. Ein Bewohner startete seinen Motorroller, wobei sofort Flammen aus dem Bereich des Motors schlugen. Da die Flammen nicht sofort abgelöscht werden konnten, griffen diese auf das Inventar in der Garage über. Das Feuer dehnte sich aus. Die Garagentore wurden stark in Mitleidenschaft gezogen. Die alarmierte Feuerwehr Hamm konnte mit ihren 10 Helfern den Brand ablöschen.

