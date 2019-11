Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Größere Ölspur - Suche nach Verursacher

Burglahr (ots)

Am Sonntag, dem 03.11.2019 wurde um ca. 10.30 Uhr eine größere Ölspur zwischen Peterslahr und Burglahr gemeldet. Der Verursacher dürfte aus Richtung Peterslahr in Richtung Burglahr gefahren sein. Die Spur endete auf einem Feldweg in Burglahr. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

