Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mudersbach - Verkehrsunfall mit Flucht

Mudersbach (ots)

In der Nacht zum Sonntag, den 03.11.2019, kam es in Mudersbach zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen sich der Verursacher von der Unfallstelle entfernte. Vermutlich ist der gleiche Verursacher für beide Unfälle verantwortlich. Es entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 5.300 Euro.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen VW Golf, welcher im Fichtenweg am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Der Verursacher befuhr den Fichtenweg talwärts und kollidierte mit dem Heck des geparkten Pkw. Der geparkte Pkw wurde durch die Wucht des Aufpralls mit der Front auf einen Mauervorsprung geschoben. Der an dem geparkten Pkw entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug des Verursachers dürfte im linken Frontbereich erheblich beschädigt worden sein. An der Unfallstelle wurden Kunststoffteile vom verursachenden Fahrzeug sichergestellt werden.

Bei einem in der Straße Auf dem Strüdchen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw Seat wurde von einem Unbekannten Verursacher der linke Außenspiegel abgefahren. Der Verursacher fuhr nach dem Schadenbild zu urteilen in Richtung Weiherstraße. Der Sachschaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt.

Zur Aufklärung ist die Polizei auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. Wer kann Angaben zu dem Unfallverursacher machen, oder zu einem stark beschädigten Pkw. Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen,.

