Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: 7-jähriges Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Dierdorf - Wienau (ots)

Am Donnerstag, den 31.10.2019 kam es gegen 16:35 Uhr in Dierdorf-Wienau im Bereich der Dorfstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 7-jähriges Kind leicht verletzt wurde. Dieses querte unmittelbar hinter einem Schulbus die Fahrbahn und wurde vom vorbeifahrenden PKW eines 66-jährigen Fahrzeugführers erfasst. Das Kind wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden.

