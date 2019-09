Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (513/2019) Unfallflucht in Dransfeld

Göttingen (ots)

Dransfeld (Landkreis Göttingen), Lange Straße Donnerstag, 05. September 2019, in der Zeit zwischen 11.00 Uhr und 14.50 Uhr

DRANSFELD (mb) - Vermutlich beim Vorbeifahren hatte ein unbekannter Fahrzeugführer bereits am Donnerstag, den 05.09.19, zwischen 11.00 Uhr und 14.50 Uhr in Dransfeld einen silbernen Opel Zafira an der vorderen linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Pkw parkte in der Langen Straße.

Die Höhe des entstandenen Schadens beträgt nach ersten Schätzungen etwa 1.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05502/2172 bei der Polizeistation Dransfeld zu melden.

